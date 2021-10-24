يعوض المستفيدين ماديًا.. 6 خطوات للالتحاق ببرنامج الشهادات المهنية الاحترافية

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خطوات الالتحاق ببرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، والذي يعوض الموظفين والباحثين عن عمل ماديًا عن تكاليف التدريب ورسوم الاختبارات، عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة يحتاجها سوق العمل.

ونشر حساب "هدف"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خطوات الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية، وهي كالتالي:

- إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

تقديم الطلب من خلال الصفحة الخاصة بالبرنامج.

- توقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادة من خلال الصندوق أو من يفوضه.

- توقيع إقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف.

- رفع المطالبة من خلال النظام، مرفقا بها صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد.

- تحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر الرقم الدولي لحسابه المصرفي.

وأوضح "هدف"، أن الوقت المستغرق لدراسة الأهلية هو 40 يومًا من تاريخ التقديم على البرنامج، ويتم الصرف بعد 40 يومًا من تاريخ التقديم في حال اكتمال كافة المتطلبات.

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