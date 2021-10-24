هل يمكن تجديد جواز السفر مع وجود مخالفات ليست مرورية؟.. الجوازات تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد جواز السفر مع وجود مخالفات لا تتعلق بالمرور، مشيرة إلى عدد من النصائح بشأن تجديد وفقدان الجواز.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنها تشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات ليتمكن المواطن من إصدار أو تجديد جواز السفر.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية: «هل يمكن تجديد جواز السفر مع وجود مخالفة ليست مرورية».

تجديد جواز السفر

وكانت الجوازات السعودية أكدت أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عامًا فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.

فيما أكدت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال الذهاب لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «الجوازات» ثم اختيار «تجديد جواز السفر».

وأكدت الجوازات السعودية أن رسوم تجديد جواز السفر 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات.

مدة صلاحية جواز السفر

فيما قالت الجوازات السعودية عبر «تويتر»: «بإمكان مَن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر، اختيار مدة صلاحية جواز السفر لتكون 5 أو 10 سنوات عند إصدار أو تجديد جواز السفر».

وأضافت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي، أنه يجب الحرص على تسلم جواز السفر خلال المدة المحددة لتسلمه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك لتفادي إلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.

فقدان جواز السفر

بينما قالت الجوازات السعودية، بخصوص التصرف المثالي عند فقدان جواز السفر: «عند سرقة جواز سفرك أو فقدانه بادر بإبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر بالواقعة ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة في الخارج».

في حين أكدت الجوازات السعودية أن إهمال جواز السفر يعرض صاحبه للمساءلة، مشيرة إلى أن أشكال الإهمال تأتي كالآتي: «بفقدانه أو إتلافه أو رهنه»، لافتة إلى أن «من السهولة تسجيل جواز سفرك لدى ممثليات المملكة بالخارج من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني».

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