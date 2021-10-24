«الصحة» توضح الاختلافات بين دليل وقاية سبتمبر وأكتوبر 2021

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة أبرز الاختلافات بين دليل وقاية نسخة 2سبتمبر ونسخة 17 أكتوبر الخاص بالوقاية من فيروس كورونا في المدارس.

وأكّدت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني أن الاختلاف الأول بين دليل وقاية سبتمبر والنسخة المحدثة في أكتوبر هو حذف بند تقييم المخاطر من الصفحة «3».

كما عدّلت وزارة الصحة على بند الحضور والانصراف حيث تمّ حذف التباعد متر ونصف والاكتفاء بوضع علامات بالأرضيات لمكان وقوف الطلبة.

إعادة ترتيب الفصول

وفي نسخة دليل الوقاية 17 أكتوبر 2021 تم إعادة ترتيب الفصول الدراسية بحيث تكون المسافات بين الطاولات المتجاورة أو بين الطاولة والكرسي التي أمامها لا تقل عن 30 سم، وفقا لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إضافة بند إلزام الكادر التعليمي بارتداء الكمامة طيلة الوقت، وفي حال الحاجة لتوضيح مخارج الحروف عند الشرح فيمكن استبدال الكمامة بالواقي البلاستيك، وفقا لوزارة الصحة.

إلغاء التباعد الاجتماعي

كما تم حذف التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف على الأقل عند انتظار الحافلة المدرسية، وكذلك تم حذف إلزام الطلبة باستخدام السجادة الشخصية عند الصلاة مع التأكيد على استمرار التباعد الجسدي أثناء الوضوء والصلاة، وفقا لوزارة الصحة.

وبخصوص غرف العزل، تم حذف وجود جهاز قياس حرارة في الغرفة المخصصة للعزل في النسخة المحدثة أكتوبر 2021، وفقا لوزارة الصحية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ عن أبرز البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا كما يلي:

-إلغاء الاصطفاف الصباحي وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم.

-فترة الاستراحة 15 دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي.

-استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة

-استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي.

-تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة

وفي حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل:

1- يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام

2- تحويل العملية التعليمية عن بعد

وفي حال رصد حالتين إصابة أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة:

1- يتم تعليق الحضور للمدرسة

2- تحويل العملية التعليمية عن بعد

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