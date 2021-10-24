الأمير عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ماضية برحلة التحول إلى استدامة الطاقة برفقة العالم

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ولي العهد أكد على أن تكون المملكة قادرة على التعامل مع أزمات المناخ.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: أردنا إشراك العالم في مبادرات التغير المناخي التي أطلقناها، مشيرا إلأى أن المملكة ماضية في رحلة التحول إلى استدامة الطاقة برفقة العالم.

وأكد أن المبادرات التي طرحت كانت من ولي العهد وبمشاركة فاعلة من كل الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن العالم يحتاج إلى طاقة نظيفة وطاقة متجددة وسنعمل على دعم التقنيات التي تعزز من حماية البيئة.

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، استراتيجية استدامة الرياض، امس السبت، على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الرياض بحضور عددٍ من قادة الرأي والمتخصصين العالميين في مجال الاستدامة.

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