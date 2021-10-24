مكة الأعلى حرارة واستمرار تكون الضباب على سواحل البحر الأحمر

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية، ويستمر توقع تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، وتتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الجنوبي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.
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