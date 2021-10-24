الرياض : القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية

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مكة الأعلى حرارة واستمرار تكون الضباب على سواحل البحر الأحمر
سجلت مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة المرصودة في المملكة اليوم بواقع 39 درجة مئوية في حين سجلت أقل درجة في السودة بـ 21 درجة.وتوقع...
التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع الجديدة
أعلنت وزارة_الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بتاريخ 18/ 3 /...
عسير الأكثر في السدود ومكة تتصدر السعة التخزينية
بلغ إجمالي السدود المنفذة حتى 2020 في جميع مناطق المملكة 532 سدا بسعة تخزينية بلغت 2.334.721.694 مترا مكعبا، وجاءت عسير أولاً في عدد السدود...
منصة سعودية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة العاملين
يعتزم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، الاستعانة بشركة مختصة بتقنية المعلومات...
طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه...
متطوع يزيح رمال المحلية
بينما لا تزال مشكلة الرمال الزاحفة، المتراكمة على الطرق المؤدية إلى متنزه المحلية، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تدخل...
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