الصين تتوقع تدهور الوضع الوبائي في الأيام القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، إن الإصابات الجديدة بمرض “كوفيد 19” ستزداد في البلاد خلال الأيام المقبلة، وقد يستمر تزايد عدد المناطق المتأثرة بالوباء.

وقال وو ليانغ يو، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية، خلال إفادة صحفية في بكين، إن التفشي الحالي في الصين ناتج عن متغير “دلتا” القادم من الخارج.

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من جانبه قال مي فنغ المتحدث باسم اللجنة، في نفس الإفادة، إن تفشي المرض امتد إلى 11 مقاطعة في الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

أوقفت بعض المدن في إقليمي قانسو ومنغوليا الداخلية خدمات حافلات النقل العام وسيارات الأجرة بسبب انتشار فيروس كورونا “سارس كوف 2”.

سجلت الصين 26 إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت، بما في ذلك 7 حالات في منغوليا الداخلية و6 في قانسو و6 في نينغشيا و4 في بكين وواحدة في خبي وواحدة في هونان وواحدة في شنشي، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية.

قررت بكين التراجع عن تنظيم سباق ماراثون كان مقررا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة “بكين ديلي”.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الموجودين حاليا في المناطق التي تم اكتشاف إصابات بها، ممنوعون من زيارة العاصمة أو العودة إليها في الوقت الحالي.