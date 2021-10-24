زائر ينهال بالضرب على ممرضة في المغرب… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - شهد مستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة، مساء الجمعة، حالة استنفار بعد تعرض ممرضة لاعتداء بالضرب من طرف مرافقي أحد المرضى، وهو ما دفع باقي الأقسام الصحية إلى التوقف عن العمل مؤقتا.

واحتج طاقم لبعمل داخل المستشفى، وأفاد مصدر مطلع من الداخلة لجريدة “العمق”، أن ممرضة ضمن فريق المداومة بمصلحة العزل الصحي الخاص بـ”كوفيد 19″، تعرضت لاعتداء من طرف مرافقي أحد المرضى، حيث وثق مقطع فيديو لحظة إسقاط الممرضة على الأرض وتعرضها للركل والضرب، حسبما نشرت صحيفة “أصوات نيوز”.

ووقع الحادث حوالي الساعة السادسة مساءً، حيث جرى نقل الممرضة على وجه السرعة إلى “مصلحة المستعجلات” من أجل إخضاعها للعلاج. وأدى الاعتداء إلى حدوث بلبلة داخل المستشفى وتوقف مؤقت للعمل بمختلف الأقسام، فيما تجمعت الكوادر الصحية بساحة المستشفى ونظمت وقفة احتجاجية تضامنا مع الممرضة وتنديدا بالاعتداء عليها.

وقالت الممرضة الضحية في تسجيل صوتي وهي تبكي، إنه لم يتواجد لحظة الاعتداء أي عنصر أمني بمصحة “كوفيد”، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لاعتداء وسط المصلحة التي تشتغل بها، مطالبة بتوفير الحماية للأطر الصحية.

وتواجد المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بالمستشفى لحظة وقوع الاعتداء، وهو ما دفعه إلى عقد اجتماع عاجل مع ممثلي 4 نقابات من أجل تدارس الإجراءات القانونية في هذه الحادثة، إلا أن النقابات قررت الانسحاب من الاجتماع بعد خلافات مع المندوب.

وتعود تفاصيل الحادثة حسب مصادر محلية إلى منع الأطر الطبية في مركز “كوفيد-19” لأحد أفراد عائلة أحد المرضى من زيارة قريبته الشيء الذي استنكره الأخير لينهال بالضرب على الممرضة بقسم كوفید.