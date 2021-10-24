بعد حصولها على إعتماد الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.. «أسري» تسلم أول مشاريع تصنيع أوعية الضغط

محمد بن مسعود - الدمام - أتمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) أول مشاريع تصنيع أوعية الضغط بالشركة؛ حيث تمكنت أسري من تنفيذ هذا المشروع خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الستة أشهر منذ إعلان الشركة عن حصولها على إعتماد الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين(ASME) للقيام بأعمال تصنيع وإصلاح أوعية الضغط.

تمثّل هذا المشروع في تركيب خزانات الضغط المائية المصنعة حديثاً في الشركة بأحد منصات الرفع التي تم صيانتها وتجديدها مؤخراً. وقد تمكنت أسري من إستقطاب المزيد من مشاريع تصنيع وإصلاح أوعية الضغط فور إتمامها لهذا المشروع لما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة طويلة في مجال إصلاح وبناء الأصول البحرية حيث انه من المتوقع ان يتم تسليم المزيد من المشاريع خلال الفترة القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر بأن أسري قد منحت إعتماد الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين(ASME) خلال شهر مارس الماضي جراء إلتزامها بتطبيق المعايير الدولية بأعلى المستويات في جميع نواحي العمل.