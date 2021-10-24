اخبار الخليج – المباحث الجنائية: ضبط صالون زاول مهنة الطب بدون ترخيص

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة ، تمكنت شرطة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، من ضبط صالون يتم فيه مزاولة مهنة الطب وإدارة منشأة صحية بدون ترخيص.

وأوضحت الإدارة أنه بعد ورود معلومات بهذا الشأن ، تم اجراء عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد موقع الصالون ، حيث تم ضبط أدوية ومعدات طبية ، فيما قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بغلق الصالون .

وأشارت إدارة المباحث الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.