اخبار الخليج – «العمل»: توظيف «502» خلال اسبوع.. وعدد من تم توظيفهم يصل إلى اكثر من 20 ألف في 10 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2021 توظيف (502) باحثين عن عمل في (330) شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص من مختلف المؤهلات الدراسية وذلك في التخصصات والمجالات الوظيفية والمهنية الملائمة، إلى جانب تدريب (370) شخصاً في مختلف البرامج التدريبية.
وبالتالي فقد بلغ العدد الإجمالي للمتوظفين (20340) في (5806) منشأة من أصل 25 ألف وظيفة يستهدفها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية خلال العام 2021، بينما وصل اجمالي من تم تدريبهم (9057) متدرباً من أصل عشرة آلاف فرصة تدريبية يستهدفها البرنامج خلال الفترة نفسها.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على قائمة أسماء الشركات والمؤسسات بصورة تفصيلية، وكذلك أعداد المتوظفين في كل منشأة والتي يتم تحديثها بشكل دوري، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني: www.mlsd.gov.bh
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