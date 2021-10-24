محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أكد الدكتور عادل القطب استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، أن اللوعة تعد أحد الأعراض الشائعة وكثير من الناس يشتكون منها.
وأضاف القطب خلال لقاءه مع برنامج” صباح السعودية” أن هناك أسباب مباشرة وغير مباشرة لهذه الأعراض، مشيرا إلى أن واحدة من الأسباب المباشرة أن بعض الناس يأتيهم النزلة المعوية، وعادة ما تأتي مع إسهال وبعض الغثيان.
وتابع أن هناك ربط بين الأحشاء والجهاز العصبي، وهناك عدة خطوط استجابة للجهاز الهضمي مع الخلايا العصبية .
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أسباب اللوعة أو الغثيان وماذا ينتج عنها؟.. استشاري يجب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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