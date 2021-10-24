تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في السودان

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

استقرت أسعار الذهب في السودان، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، بالتزامن مع استمرار دخول الأسواق المالية العالمية في عطلة نهاية الأسبوع.



واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، عند نحو 25.396 ألف جنيه (57.65 دولار)، دون تغيير عن أسعار السبت.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السودان عند نحو 22.222 ألف جنيه (50.45 دولار)، وهي نفس أسعار الأسواق المحلية في جلسة السبت.

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 19.047 ألف دينار (43.24 دولار)، دون تغيير عن أسعار السبت.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.815 ألف جنيه (33.63 دولار)، وسعر الذهب عيار 12 فقد بلغ 12.698 ألف جنيه (28.83 دولارا).

سجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان خلال تعاملات صباح اليوم الأحد، استقرار عن نحو 789.823 ألف جنيه (1793 دولارًا)، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 177.778 ألف جنيه (403.58 دولار).

كانت أسعار المعدن الأصفر أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.53% أو 9.47 دولارا، ليستقر سعر الأونصة الواحدة عند 1792.45 دولارا للأوقية.

كانت الأسعار تجاوزت خلال جلسة الجمعة حاجز 1800 دولارا للأوقية، لكنها تراجعت بعد تصريحات لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، تحدث فيها عن عودة تشديد السياسة النقدية في منتصف 2022.

وكان الذهب على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية؛ وذلك بالتزامن مع اتجاه الدولار تجاه الانخفاض بعض الراحة من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية وزيادة الرهانات على أن البنوك المركزية على مستوى العالم التي قد تبدأ قريبا في تقليص الأصول.