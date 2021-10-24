شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل : مراكز الصلح خفضت منازعات الأحوال الشخصية 20 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الراجحي: المملكة الأول عربياً والثالث عالمياً لمؤشر السعادة

• العواد: لدينا عدة برامج لدعم الاسرة كبرنامج ذوي الاعاقة والمرأة وكبار السن

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال منتدى الأسرة السعودية‬⁩ 2021 انه من القرارات التي اسهمت لاستقرار الاسرة هو ما تم من تعديل بنظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الاحوال الشخصية اولا لمركز الصلح وقد ساعد ذلك بتخفيض المنازعات بنسبة ٢٠٪ ونستهدف الوصول لنسبة أكبر".

‏من جانبه بين رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد انه يوجد عدة برامج لدعم الاسرة كبرنامج ذوي الاعاقة والمرأة وكبار السن، وعملنا بجهد لمراكز العنف في تلبية متطلباتها مع الجهات ذات العلاقة، جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأسرة السعودية 2021.

وكشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي انه لدينا الكثير من العمل لتحقيق المستهدفات التي نطمح لها وقد حققنا عدة إنجازات في سوق العمل بالنسبة للمرأة وحققنا الهدف الذي تطمح الرؤية في الوصول اليه وقد تم استهداف تنويع أنماط العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الحر".

وأكد الراجحي ان المملكة حققت المركز الأول عربياً والثالث عالمياً لمؤشر السعادة، كما حققت المرتبة الاولى من دول العشرين بالأمن حيث ان إرتفاع مستوى الأمن، يزيد من أمن الاسرة ورفاهيتها مما يحقق استقرارها ونموها".