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صيانة أرصفة بطول 210 متر لإزالة مظاهر التشوه البصري في نجران

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة نجران ممثلةً بإدارة الحدائق وعمارة البيئة، الأسبوع المنصرم، أعمال الصيانة الزراعية خلال الفترة من 16 إلى 21 من شهر أكتوبر الحالي، بهدف إزالة التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري للمنطقة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030م وبرنامج جودة الحياة.

واشتملت أعمال الصيانة على صيانة الأرصفة وإزالة مظاهر التشوه البصري بطول 210 أمتار، والعناية بمظهر المسطحات الخضراء ،وإزالة الأعشاب الضارة عنها بمساحة 480000 متر مربع، وتقليم وتنسيق 1520 شجرةٍ، وصيانة 710 ألعاب حدائق متنوعة، و 18 عمود إنارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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