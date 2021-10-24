نادي نيوكاسل يرحب بارتداء المشجعين الزي العربي

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار دعم مبادرات التنوع والشمول ورفض العنصرية

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن للمشجعين حرية ارتداء “الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط” في المباريات، مؤكداً أنه يدعم مبادرات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول.

وارتدى بعض أنصار الفريق هذه الملابس بعد الاستحواذ السعودي على النادي.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كان النادي قد طلب من جماهيره الأربعاء، “الامتناع” عن ارتداء هذه الملابس إذا لم “يفعلوا ذلك عادة”.

لكنه الآن “أوضح” الأمور، قائلاً إن على المشجعين أن “يشعروا بالحرية” فيما يتعلق بارتداء هذه الملابس.

وشُوهدت ملابس مماثلة في أول مباراة للنادي على أرضه تحت قيادة المالكين الجدد ضد توتنهام.

وأصدر نيوكاسل بياناً يوم السبت، ذكر فيه: تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين.

وأضاف: المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءاً من هذا الترحيب.

وزاد بيان النادي: هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي لهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسباً. نحن نضم تحت شملنا الجميع.

وختم البيان: نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية.

وتعادل نيوكاسل، الذي تركه مدربه ستيف بروس بالتراضي يوم الأربعاء، في مباراته مع كريستال بالاس يوم السبت.

ومن المنتظر أن يستضيف تشيلسي على ملعبه في 30 أكتوبر.