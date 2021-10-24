أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن للمشجعين حرية ارتداء “الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط” في المباريات، مؤكداً أنه يدعم مبادرات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول.
وارتدى بعض أنصار الفريق هذه الملابس بعد الاستحواذ السعودي على النادي.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كان النادي قد طلب من جماهيره الأربعاء، “الامتناع” عن ارتداء هذه الملابس إذا لم “يفعلوا ذلك عادة”.
لكنه الآن “أوضح” الأمور، قائلاً إن على المشجعين أن “يشعروا بالحرية” فيما يتعلق بارتداء هذه الملابس.
وشُوهدت ملابس مماثلة في أول مباراة للنادي على أرضه تحت قيادة المالكين الجدد ضد توتنهام.
وأصدر نيوكاسل بياناً يوم السبت، ذكر فيه: تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين.
وأضاف: المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءاً من هذا الترحيب.
وزاد بيان النادي: هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي لهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسباً. نحن نضم تحت شملنا الجميع.
وختم البيان: نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية.
وتعادل نيوكاسل، الذي تركه مدربه ستيف بروس بالتراضي يوم الأربعاء، في مباراته مع كريستال بالاس يوم السبت.
ومن المنتظر أن يستضيف تشيلسي على ملعبه في 30 أكتوبر.
نادي نيوكاسل يرحب بارتداء المشجعين الزي العربي
أيمن حسن الخليج 365 2021-10-24
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن للمشجعين حرية ارتداء “الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط” في المباريات، مؤكداً أنه يدعم مبادرات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول.
وارتدى بعض أنصار الفريق هذه الملابس بعد الاستحواذ السعودي على النادي.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كان النادي قد طلب من جماهيره الأربعاء، “الامتناع” عن ارتداء هذه الملابس إذا لم “يفعلوا ذلك عادة”.
لكنه الآن “أوضح” الأمور، قائلاً إن على المشجعين أن “يشعروا بالحرية” فيما يتعلق بارتداء هذه الملابس.
وشُوهدت ملابس مماثلة في أول مباراة للنادي على أرضه تحت قيادة المالكين الجدد ضد توتنهام.
وأصدر نيوكاسل بياناً يوم السبت، ذكر فيه: تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين.
وأضاف: المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءاً من هذا الترحيب.
وزاد بيان النادي: هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي لهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسباً. نحن نضم تحت شملنا الجميع.
وختم البيان: نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية.
وتعادل نيوكاسل، الذي تركه مدربه ستيف بروس بالتراضي يوم الأربعاء، في مباراته مع كريستال بالاس يوم السبت.
ومن المنتظر أن يستضيف تشيلسي على ملعبه في 30 أكتوبر.
24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443
11:38 AM
في إطار دعم مبادرات التنوع والشمول ورفض العنصرية
أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن للمشجعين حرية ارتداء “الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط” في المباريات، مؤكداً أنه يدعم مبادرات الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول.
وارتدى بعض أنصار الفريق هذه الملابس بعد الاستحواذ السعودي على النادي.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كان النادي قد طلب من جماهيره الأربعاء، “الامتناع” عن ارتداء هذه الملابس إذا لم “يفعلوا ذلك عادة”.
لكنه الآن “أوضح” الأمور، قائلاً إن على المشجعين أن “يشعروا بالحرية” فيما يتعلق بارتداء هذه الملابس.
وشُوهدت ملابس مماثلة في أول مباراة للنادي على أرضه تحت قيادة المالكين الجدد ضد توتنهام.
وأصدر نيوكاسل بياناً يوم السبت، ذكر فيه: تأثر الملاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين.
وأضاف: المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية، بما في ذلك أغطية الرأس، كانوا جزءاً من هذا الترحيب.
وزاد بيان النادي: هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي لهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسباً. نحن نضم تحت شملنا الجميع.
وختم البيان: نادي نيوكاسل وملاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية.
وتعادل نيوكاسل، الذي تركه مدربه ستيف بروس بالتراضي يوم الأربعاء، في مباراته مع كريستال بالاس يوم السبت.
ومن المنتظر أن يستضيف تشيلسي على ملعبه في 30 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي نيوكاسل يرحب بارتداء المشجعين الزي العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.