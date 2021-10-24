280 جولة تخالف 25 منشأة في رفحاء خلال أسبوع

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 280 جولة رقابية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية والوقائية والاحترازية، وتقييم خدمة الامتثال، المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وأسفرت عن مخالفة 25 منشأة مخالفة، طُبّقت بحقها العقوبات البلدية المقررة نظاماً.
وأكدت بلدية رفحاء، تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.
24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 11:56 AM
لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية280 جولة تخالف 25 منشأة في رفحاء خلال أسبوع
نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 280 جولة رقابية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية والوقائية والاحترازية، وتقييم خدمة الامتثال، المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وأسفرت عن مخالفة 25 منشأة مخالفة، طُبّقت بحقها العقوبات البلدية المقررة نظاماً.
وأكدت بلدية رفحاء، تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية، تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.
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