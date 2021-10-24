“كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب”.. أولى جلسات قمّة الشباب الأخضر

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت كيف يمكن للقطاع أن يدعمهم ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم

انطلقت اليوم قمّة “الشباب الأخضر”، بجلسة افتتاحية بعنوان “كيف تكرّس القيادات السعودية أصوات الشباب”، شارك فيها محلل أول للسياسات الدولية في وزارة الطاقة نورة العيسى، والمستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة، وباحث أول في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة نورة السديري، ومحلل طاقة في وزارة الطاقة عبدالعزيز البركة.

وتناولت الجلسة قصص بعض الشباب العاملين في قطاع الطاقة بالمملكة، وشغفهم بإنشاء مجتمع مستدام، وكيف ينعكس ذلك في عملهم.

وناقشت الجلسة كيف يمكن لقطاع الطاقة أن يدعم الشباب ويعزز من إسهامهم في صنع القرار واستثمار أفكارهم لإحداث تغيير إيجابي في بيئات العمل.

وأكّد المشاركون ضرورة تعزيز ودعم الجهود الشبابية في الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة.