الصين تعلن تطعيم 76% من سكانها بلقاحات كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومة الصينية تطعيم نحو 75.6 في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات فيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول.

جاء هذا في تصريحات اليوم الأحد لمي فينغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بحسب “رويترز”.

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وقال المتحدث الصيني في إفادة صحفية إن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من لقاح كورونا حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكان البلاد البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

وتكشف البيانات الحكومية أنه جرى استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم أمس.

وشرعت السلطات الصينية في حقن كل من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة.

ووضعت الأولوية في للعاملين في الوظائف الضرورية، وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وتمكنت الصين من احتواء فيروس كورونا إلى حد بعيد، وُتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.