محمد بن مسعود - الدمام - للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر أكتوبر 854 جولة رقابية وباشرت 300 وبلاغين. وأوضح المدير العام لوزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”. 24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 11:39 AM للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر أكتوبر 854 جولة رقابية وباشرت 300 وبلاغين. وأوضح المدير العام لوزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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