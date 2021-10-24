محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أعلنت وزارة الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة والتي سيبدأ التقديم لها اليوم الأحد للرجال والنساء.
وكشفت الوزارة خلال انفوجراف لها على حسابها الرسمي بموقع “توتير” عن الوظائف المطروحة للقبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة؛ من رتبة رقيب وحتى جندي، وهي لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر التقديم يبدأ اليوم.. “الدفاع” تعلن عن التخصصات المطلوبة لوظائف الرجال والنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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