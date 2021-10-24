التقديم يبدأ اليوم.. “الدفاع” تعلن عن التخصصات المطلوبة لوظائف الرجال والنساء

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلنت وزارة الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة والتي سيبدأ التقديم لها اليوم الأحد للرجال والنساء.

وكشفت الوزارة خلال انفوجراف لها على حسابها الرسمي بموقع “توتير” عن الوظائف المطروحة للقبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة؛ من رتبة رقيب وحتى جندي، وهي لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة.