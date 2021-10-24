محمد بن مسعود - الدمام - البنك المركزي يصدر توجيها جديدا لكافة منشآت وشركات الصرافة ” وثيقة “

أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، توجيها جديدا بشأن الربط الشبكي لكافة منشآت وشركات الصرافة في المحافظات.

وأقر التوجيه بضرورة استكمال جميع منشآت وشركات الصرافة في كافة محافظات الجمهورية، للربط الشبكي مع البنك المركزي، خلال شهر أكتوبر الجاري.

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وأشار الى أن الربط الشبكي يعد أحد الاشتراطات اللازمة لتجديد تراخيص كافة شركات الصرافة.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر على تأسيس الشبكة الموحدة للأموال التي تضمن رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الإمتثال الدولية، كأداة مساعدة للقضاء على النفاقات والتشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.

وتضم الشركة 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، في سياق جهود البنك المركزي اليمني، وإجراءاته الرامية إلى تصحيح نشاط التحويلات المالية للحد من المضاربات في سوق صرف النقد ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.