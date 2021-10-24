«الصحة» تكشف الأحد مستجدات كورونا وتجيب عن الاستفسارات الشائعة

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، مؤتمرًا صحفيَّا بشان مستجدات فيروس كورونا.

يبدأ المؤتمر، في الثالثة و35 دقيقة عصرًا، ويتناول الأوضاع العالمية للفيروس ومؤشرات الوباء، ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا وأبرز الإحصاءات الصحية.

وكانت وزارة الصحة حددت، السبت، 4 فوائد لاستكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، تشمل: «مقاومة المتحورات، وحماية أفراد المجتمع، والحفاظ على صحتهمـ وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية».

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