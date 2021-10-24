محمد بن مسعود - الدمام - ثلاثة منهم برتب عسكرية رفيعة..الحـوثي يعترف رسمياً بمصرع عدد من قياداته .. مـأرب تحصد رؤوس «الحوثيين»..أسماء

اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت بمصرع عدد من قياداتها العسكرية بينها قيادات رفيعة ينتحلنون رتبه لواء بنيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهات محافظة مأرب.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية بنسختها المزورة بأنه جرى اليوم بالعاصمة صنعاء المحتلة تشييع عدد من تلك القيادات ينتحلون رتب عسكرية مختلفة بينهم 3 قيادات عسكرية رفيعة برتبة لواء.

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و نشرت الوكالة الحوثية اسماء القتلى وهم :



اللواء نشوان حمود جحيز

اللواء عدنان علي الغيلي

اللواء بشير محمد مهابة

العميد صادق أحمد حيدر

،العقيد حسين أحمد شروح

العقيد عماد عزي هاشم

العقيد عبدالله علي الصيفي

المقدم يوسف محمد راجح

الرائد أحمد محمد حالة

الرائد يحيى أحمد السحيان

الرائد عبدالله مطهر الكحلاني

الملازم أول حسين محمد الديلمي

الملازم أول بسام عبده المروني

الملازم ثاني أحمد مقبل السنفي

المساعد ابراهيم خالد الصبيحي

المساعد نسيم يحيى عثمان

المساعد عصام يحيى الجمرة

المساعد عايض هادي جعمان .

ولم تشير الوكالة الحوثية الى الجبهات التي قتلت تلك القيادات فيها.



وكانت مصادر عسكرية قد اكدت لمأرب برس خلال الأيام القليلة الماضية بأن كُلاً من القيادي الحوثي وقائد مايسمى محور الدريهمى منتحل رتبة لواء ويدعى – نشوان حمود احمد قاسم جحيز (ابو ثائر)والقيادي عدنان علي حسين الغيلي(ابو سجاد) منتحل رتبة لواء – والقيادي بشير محمد الرماح مهابة (ابو يحيى)منتحل رتبه لواء واحد قادة محاور المنطقة المركزية والذي كان قد كلفته المليشيات سابقاً بمهام إرهابية عديدة ابرزها مشرف عسكري لمحافظة عمران ومشرف عام لمراكز تدريب القوات الخاصة وقائد محور سفيان قد لقو مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وضربات مقاتلات التحالف بجبهات أطراف محافظة مأرب.



واكدت المصادر ذاتها بان المليشيات الحوثية قد تكبدت في المعارك الاخيرة بأطراف محافظة مأرب خسائر بشرية مهولة… مشيرةً بأن مئات الجثث الحوثية لاتزال متناثرة في الشعاب والوديان بذات الجبهة.