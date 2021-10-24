محمد بن مسعود - الدمام - علامة في أظافرك تحذر من أن مستويات الكوليسترول في الدم مرتفعة بشكل خطير.. تعرف عليها فورًا

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو حالة نادرًا ما يتم التقاطها مبكرًا بسبب عدم وجود أعراض واضحة. ومع ذلك ، نظرًا لأن الحالة تسبب مزيدًا من الضرر ، فقد تظهر الأعراض. علامة “علامة حمراء” واحدة على الأظافر ، يمكن أن تحذر من أن المستويات مرتفعة بشكل خطير.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حالة خبيثة تتميز بوجود جزيئات دهنية في الدم. على الرغم من أن الحالة غير ضارة في المراحل الأولية ، إلا أنها تساهم في تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لحسن الحظ ، قد تنبهك بعض العلامات الدقيقة إلى أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة.

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غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول على أنه “قاتل صامت” لأنه يتسبب في إحداث فوضى في الجسم دون إنتاج علامات تحذير محسوسة.

ومع ذلك ، في حالات نادرة ، ستؤدي الحالة إلى ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر ، تُعرف أيضًا بالنزيف المنشق.

تحذر الجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية من أن هذه البقع على الظفر هي علامة حمراء تحذر من خطر الإصابة بأمراض القلب.

“عندما تكون علامة على مرض القلب ، يميل الناس إلى ظهور أعراض ، مثل ارتفاع درجة الحرارة وضعف ضربات القلب أو عدم انتظامها ،” يوضح الجسم الصحي.

هذه ما يسمى ب “الشظايا” هي بقع صغيرة من الدم يمكن أن تظهر على كل من أظافر القدمين والأظافر.

إنها نتيجة الأوعية الدموية الدقيقة التي تتلف وتنفجر ، تاركة بقعًا صغيرة من الدم يمكن رؤيتها من خلال الظفر.

يمكن أن يكون تراكم الكوليسترول في الدم أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الضرر.

وفقًا لـ Healthline: “قد تلاحظ وجود خط أحمر غامق أو بني على طول أخدود الظفر. الخط المظلم يشبه إلى حد بعيد الشظية “.

ومع ذلك ، لا تنتج حالات النزف الشظوي أيضًا عن ارتفاع الكوليسترول.

ترتبط الحالة أيضًا بالتهاب الأوعية الدموية ، وهو النتيجة النهائية لتورم الأوعية الدموية.

يمكن أن يكون النزيف الشظوي أيضًا علامة على التهاب الشغاف ، وهو التهاب في أحد صمامات القلب.

كدليل عام ، توصي NHS بالحفاظ على مستويات الكوليسترول الكلية عند 5 مليمول / لتر أو أقل.

ومع ذلك ، في المملكة المتحدة ، ثلاثة من كل خمسة بالغين لديهم مستويات كوليسترول إجمالية أعلى من 5 مليمول / لتر.

علاوة على ذلك ، يبلغ متوسط ​​مستويات الكوليسترول بين البريطانيين 5.7 ملمول / لتر.

لحسن الحظ ، هناك طرق لعكس الحالة ، ويجب أن يكون النظام الغذائي هو النقطة المحورية الرئيسية.

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): “[ارتفاع نسبة الكوليسترول] ناتج أساسًا عن تناول الأطعمة الدهنية ، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ ، وزيادة الوزن ، والتدخين ، وشرب الكحول. يمكن أن يسري أيضًا في العائلات.

يمكنك خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين. كما يحتاج بعض الناس إلى تناول الدواء “.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أمر بالغ الأهمية لمنع هذه الحالة.

من ناحية أخرى ، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف بشكل كبير على خفض الكوليسترول السيئ وتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

وذلك لأنه عندما تمر الألياف القابلة للذوبان في الجسم ، فإنها تحبس بعض الكوليسترول وتزيله كنفايات ، وتمنعه ​​من دخول الشرايين.