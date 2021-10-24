محمد بن مسعود - الدمام - رهف القنون تنشر صورة بالخطأ تكشف فيها المستور عن ما فعلته بجسدها وصدم الجميع

نشرت الناشطة السعودية المقيمة في كندا رهف القنون صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تُبرز فيها مؤخرتها ومنحنياتها صورة رهف نالت إستحسان البعض من متابعيها، وقسم منهم أكد أن المرآة التي كانت خلفها كشفت المستور، بحسب وصفهم، حيث ظهرت الترهلات على فخذيها، وإعتقد البعض أنها لم تنتبه إلى تعديل هذه المنطقة من خلال إستخدام “الفوتوشوب”، إضافة إلى إبراز حجم مؤخرتها الكبير، فلم تظهر منتفخة فقط، بل عريضة أيضاً. قد يهمك ايضاً وكانت رهف قد خضعت لعمليات تجميل، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في منطقة الأنف والفك والشفاه، أظهرتها وكأنها إمرأة أخرى، ما دفعهم للإعتقاد بأنها عمدت إلى تضخيم مؤخرتها أكثر.

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