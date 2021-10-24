محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 323733 حالة والوفيات 18242 شخصًا سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” و47 وفاة . وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس بأن إجمالي الإصابات المسجَّلة لديها بالفيروس بلغ 323733، من ضمنهم 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 وفاة .مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية مصر تسجِّل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-24 سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” و47 وفاة . وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس بأن إجمالي الإصابات المسجَّلة لديها بالفيروس بلغ 323733، من ضمنهم 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 وفاة . 24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 01:28 AM إجمالي الإصابات 323733 حالة والوفيات 18242 شخصًا إجمالي الإصابات 323733 حالة والوفيات 18242 شخصًا سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” و47 وفاة . وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس بأن إجمالي الإصابات المسجَّلة لديها بالفيروس بلغ 323733، من ضمنهم 273154 حالة تم شفاؤها، و18242 وفاة .

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