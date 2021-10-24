محمد بن مسعود - الدمام - خبير عسكري يكشف عن خطة لخلط الأوراق وإثارة الشكوك بين مكونات الشرعية

كشف الباحث والخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، عن خطة لخلطالأوراق وإثارة الشكوك بين المكونات التابعة للحكومة الشرعية في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقال الذهب فى تغريدة عبر تويتر، إن سلسلة الاغتيالات التي بدأت في ‎تعز، الهدف منها خلط الأوراق، وإثارة الشكوك بين الأطراف المناوئة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

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مضيفًا: “وأيا كان المصدر، فينبغي أن يواجه هذا التهديد بسلسلة من التدابير الأمنية، الاستخبارية، والوقاية المادية، والتعاون الأمني بين الأطراف المتقاربة مؤخرا”.

مشيرا بذلك إلى أن الجهة المنفذة للاغتيالات تسعى لإنهاء التقارب بين قيادة محور تعز العسكري والقوات المشتركة التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي.

والسبت، اغتال مسلحون مجهولون القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ضياء الحق الأهدل بعد خروجه من منزله في مدينة تعز.