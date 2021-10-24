محمد بن مسعود - الدمام - إضراب شامل يشل حركة محافظة بالكامل بعد توجيهات مشرف الحوثيين

أفادت مصادر محلية في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة المتمردين، بأن التجار بدأوا إضرابًا شاملًا، من يوم السبت، عقب تهديدات حوثية طالتهم.

واضافت المصادر أن إضراب التجار جاء ردًا على تهديد أحد المشرفين في المحافظة، وكذلك استمرار حملات الجباية والاستغلال الذي تقوم به مليشيا الحوثي المرتهنة لإيران.

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وأوضحت المصادر إن المشرف الحوثي المدعو “عزيز الهطفي”، هدد التجار بعد رفضهم دفع مبالغ مالية له، ما استدعى التجار وأصحاب محلات التجزئة والجملة في المدينة، إلى الإضراب الشامل.

وقابل المشرف الهطفي، رد التجار، بتوجيه عناصره المسلحة يوم السبت، بإزالة جميع الهناجر والبسطات بالقوة، إثر رفض التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة دفع جبايات له، آخرها مبالغ مالية للاحتفال بالمولد النبوي. فيما أغلق التجار محلاتهم بدأ من صباح السبت ردا على توجيهات المشرف الحوثي.

وكان المشرف الحوثي الهطفي، قد أبلغ المشرفين الذين يعملون تحت أمرته بفرض مبلغ قدره مئة ألف ريال على كل محل تجاري واعتقال كل من يرفض الدفع من أصحاب المحلات. وفقاً للمصادر.

