محمد الفلاح - التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات

الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذه "عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة" في الحديدة، غرب اليمن.



وأضاف التحالف أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.

وقال التحالف: "نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة. وتم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وأضاف التحالف أن جهوده أسهمت "في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".