محمد بن مسعود - الدمام - نانسي عجرم ترد على أنباء انفصالها بإطلالة جريئة .. قميص بدون بنطال!

تجاهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أخبار انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وأطلت نانسي عجرم على جمهورها بجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

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ونشرت نانسي صوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بقميص أبيض قصير بدون بنطال.

كما وضعت نانسي حزاماً باللون الأسود على وسطها، ليُصبح القميص وكأنه فستان.

بينما نسقت الفنانة إطلالتها مع حذاء رياضي أسود، واعتمدت تسريحة ذيل الفرس.

وعقبت نانسي على الصور: (استحضار الأسود والأبيض).

وانتشرت خلال الساعات الماضية، اشاعة طلاق نانسي عجرم وزوجها.

لكنّ فادي الهاشم زوج نانسي، خرج ونفى هذه الأنباء

جاء ذلك في تسجيل صوتي لــ”الهاشم”، انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وهو ما دفعه ومدير أعمال الفنانة جيجي لمارا للخروج بنفي وتوضيح .

وبدأت إشاعة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم من الإعلامي اللبناني المثير للجدل، إيلي باسيل.

كما نشر إيلي باسيل عبر حسابه في انستجرام، صورة نانسي وزوجها وأرفقها بعبارة غامضة.

وجاء في نص ما كتبه الإعلامي اللبناني: (عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق. لو مش عشانا في حدّ بينا ممكن يضيع من الفراق).

وهو ما فسره الجمهور على أنه تلميح منه لانفصال نانسي عن زوجها .

وبعد نشر تسجيل فادي الهاشم الذي نفى فيه انفصاله عن نانسي عجرم، نشر إيلي باسيل عبر خاصية الستوري في حسابه بانستجرام تعليقاً غامضاً أيضاً.

وقال إيلي باسيل: (عم بضحك واضحك واضحك. وقريبا جدا بوعدكن رح نضحك بعد اكتر كلنا سوا!!).

كما تابع: (هلأ بس حاطط فنجان القهوة وعم راقب كتير وقيّد أكتر!!. ويا ويلي شو رح نتسلى قريباً).

أما نانسي، فلم ترد بشكل صريح حتى الآن على تلك الأنباء.

وتزامناً مع انتشارها، نشرت الفنانة اللبنانية على حسابها في تطبيق انستجرام، صوراً من حفلها الغنائي الذي أحيته في تونس.

جاء ذلك ضمن مشاركتها في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في دورتة الحادية والثلاثين.

وفي تصريحها لـ”موزاييك“، عبّرت نانسي عجرم عن رغبتها في تقديم حفل في الدورة القادمة لمهرجان قرطاج الدولي.

كما أبدت الفنانة حماسها للغناء باللهجة التونسية وتحدّثت فرحتها بتواجدها في تونس.