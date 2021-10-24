محمد بن مسعود - الدمام - امرأة “منقبة” تحمل سكيناً بيدها في ظروف غامضة أثناء سيرها وسط شارع بمنطقة سعودية (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول، امرأة منقبة تسير في أحد الشوارع وتحمل سكيناً بيدها في محافظة البدائع بمنطقة القصيم. وظهر في الفيديو، امرأة منقبة تلتفت يميناً ويساراً أثناء سيرها بأحد الشوارع، حيث عرقلت حركة السير بسبب حملها سكين في يدها. قد يهمك ايضاً وأثارت امرأة منقبة جدلاً واسعاً بسبب حملها سكين، حيث حظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات السوشيال ميديا. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــا .

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