محمد بن مسعود - الدمام - 48 ساعة مهلة للسفارة اليمنية في ماليزيا.. تفاصيل

توعدت المبادرة المجتمعية لتفعيل النظام الأساسي للجالية اليمنية في ماليزيا، بالتصعيد ضد السفارة اليمنية لوقف العبث الحاصل في قيادة الجالية، واضعة مُهلة 48 ساعة قبل البدء بخطوات التصعيد.



وفي بيان لها، أدانت المبادرة موقف السفارة اليمنية وموقف مندوب شئون المغتربين الصامت على التصرفات الغير مسئولة من قبل رئيس الهيئة الادارية للجالية اليمنية المنتهية صلاحيته منذ اكثر من عام ونصف ويمارس عمله خارج إطار القانون.

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وأكدت بأنها ستقوم بتصعيد موقفها بخطوات عملية إعلامية وميدانية لإيقاف العبث المتعمد من قبل الهيئة الإدارية للجالية، فور انتهاء المهلة دون الرد على مطالبها.

نص البيان



بسم الله الرحمن الرحيم

القائل في الذكر الحكيم (( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)) صدق الله العظيم



أن المبادرة المجتمعية تدين وتستنكر موقف السفارة اليمنية وموقف مندوب شئون المغتربين



الصامت على التصرفات الغير مسئولة من قبل رئيس الهيئة الادارية للجالية اليمنية والمنتهي صلاحيته منذ اكثر من عام ونصف، ولازال يمارس هوايته المفضلة زاعما انه رئيس جالية لكل اليمنيين، بينما بعد مطالبات من قبل المبادرة المجتمعية واصرار والحاح سُلم ملف الجالية منذ 8 اشهر لمندوب شئون المغتربين في السفارة اليمنية في ماليزيا والذي بدوره وضع الملف في ارشيف مكتبه، ولم يبت في الأمر.



كذلك بعد الجهود المبذولة من المبادرة المجتمعية سواء بالتوعية او المتابعة للجهات المختصة لتوضيح مدى تجاهل ودكتاتورية فئة يمنية واستحواذها على هيئة نقابية مدنية تخدم المجتمع واحتكار وحصر عضويتها فقط على اشخاص معينة تابعة لجهة معنية ومجموعة من الميسورين ورجال الأعمال بجمعية عمومية لاتزيد قوامهما عن 250 عضو وتهميش اكثر من ما يقارب 12 الف مغترب يمني من عضوية الجمعية العمومية للجالية اليمنية في ماليزيا.



ونحن كمبادرة مجتمعية نيابة عن كافة ابناء الجالية اليمنية الموجودون في ماليزيا واحلال للعدل والمساواة وعدم التهميش والاقصاء لاحد.



سنصعد من موقفنا بخطوات عملية إعلامية وميدانية لايقاف العبث المتعمد من قبل الهيئة الإدارية للجالية اليمنية الصغرى والمنتهية صلاحيتها وتمارس عملها خارج إطار القانون..

وهنا نورد نقاط التصعيد :

1 – محاسبة الهيئة الادارية للجالية اليمنية حول ميزانية الجالية منذ 3 سنوات ونصف.

2 – رفض القرارات التي اتخذتها الهيئة الادارية للجالية اليمنية في اجتماعها الاخير يوم الاحد 17 اكتوبر 2021م.

3 – التصعيد الاعلامي وتوضيح الحاصل للراي العام.

4 – التصعيد الميداني..وعليه تدعو المبادرة المجتمعية جميع أبناء الجالية اليمنية الموجودين في ماليزيا لتحديد موقفهم من هذا العبث والفساد.

5 – العمل بخيارات اخرى.



وبهذه النقاط التصعيدية تمهل المبادرة المجتمعية الأخوة قيادة السفارة ومندوب شئون المغتربين الى يوم الاثنين الموافق 25 اكتوبر 2021 م وسننتظر الرد منهم لاحتواء الموقف والانصياع لمطالب جميع أبناء الجالية اليمنية المتواجدين في ماليزيا …والله ولي التوفيق..