محمد بن مسعود - الدمام - لقي ما لا يقل عن 12 شخصا من فريقين مختلفين لرحالة النزهات، مصرعهم، بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند في الهند.
وقال مسؤولون هنود يوم السبت، إن عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث.
© Sputnik . Julien Mattia
وبحسب موقع تايمز أوف إنديا”، من بين 12 متنزها الموتى تسعة من ولاية البنغال الغربية وواحد من دلهي، بينما هوية شخصين آخرين لم يتم التحقق منها بعد.
وكشف التحقيقات أن المتنزهين قد ضلوا طريقهم في 18 أكتوبر/تشرين الأول وسط الطقس القاسي أثناء توجههم نحو ممر لامكاغا.
يقع ممر لامكاغا على ارتفاع 17000 قدم ويربط كينور في هيماشال براديش بهارسيل في أوتارانتشال وهو طريق مشهور للمتنزهين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 12 شخصا بين الثلوج في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.