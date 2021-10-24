وفاة 12 شخصا بين الثلوج في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - لقي ما لا يقل عن 12 شخصا من فريقين مختلفين لرحالة النزهات، مصرعهم، بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند في الهند.

وقال مسؤولون هنود يوم السبت، إن عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث.

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وبحسب موقع تايمز أوف إنديا”، من بين 12 متنزها الموتى تسعة من ولاية البنغال الغربية وواحد من دلهي، بينما هوية شخصين آخرين لم يتم التحقق منها بعد.

وكشف التحقيقات أن المتنزهين قد ضلوا طريقهم في 18 أكتوبر/تشرين الأول وسط الطقس القاسي أثناء توجههم نحو ممر لامكاغا.

يقع ممر لامكاغا على ارتفاع 17000 قدم ويربط كينور في هيماشال براديش بهارسيل في أوتارانتشال وهو طريق مشهور للمتنزهين.

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