محمد بن مسعود - الدمام - ثلاثة مؤشرات مهمة تكشف عن بدء ساعة الصفر لإنطلاق معركة تحرير هذه المحافظات اليمنية

كشفت مصادر يمنية مطلعة، السبت، عن ثلاثة مؤشرات مهمة ببدأ ساعة الصفر لإنطلاق معركة تحرير محافظتي الحديدة وتعز.

وقالت المصادر أن استمرار تصعيد المتمردين الحوثيين نحو مدينة مارب الغنية بالنفط، ورفضهم لفرص السلام، فرض على التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها، بدء معركة تحرير محافظتي الحديدة وتعز، وصولا إلى استعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء.

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وأشارت المصادر إلى أن تضرر المتمردين الحوثيين من التقارب الجمهوري في تعز، أدى الى اغتيال السياسي اليمني وأحد قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح، ضياء الحق الاهدل، ما يفرض على رفاق الصف الجمهوري، بدء ساعة الصفر وتحقيق مزيد من التقارب بما يخدم المعركة الوطنية للخلاص من المليشيا الحوثية.

ولفتت المصادر الى أن المؤشر الثالث هو التحركات الامريكية في المياه الاقليمية اليمنية للمرة الاولى منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، والتي تأتي بالتزامن مع تحركات ايرانية مشابهة في خليج عدن.

يأتي ذلك فيما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن استهدافه موقعا تستخدمه مليشيا الحوثي لتجميع الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة.

وأكد التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، اليوم السبت تنفيذه عملية استهداف هذا الموقع الذي قيل إنه يقع في معسكر الجبانة الساحلي في الحديدة.

وذكر التحالف أن العملية أسفرت عن تدمير أربعة زوارق مفخخة تم تجهيزها في الموقع لـ”تنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة”.

وأشار الى أن جهوده “أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر”.

وفي ذات السياق، أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين بأن سماء مدينة الحديدة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات التحالف، محملة إياه المسؤولية عن شن ثلاث غارات على المدينة.