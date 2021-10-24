محمد بن مسعود - الدمام - علامات في الجسد تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير.. وهذا ما يجب عليه بعله بلا تردد

غالبًا ما يصعب اكتشاف ارتفاع نسبة الكوليسترول. ومع ذلك ، هناك العديد من علامات التحذير الجسدية التي قد تحدث.

غالبًا ما يكون ارتفاع الكوليسترول مقدمة لظروف خطيرة ومهددة للحياة ومن ثم أهمية اكتشاف علامات الإنذار المبكر. يمكنك معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول من خلال فحص الدم. ومع ذلك ، هناك بعض العلامات التحذيرية المحتملة لأعراض ارتفاع الكوليسترول. قد تتمكن أيضًا من إجراء تغييرات في نمط الحياة للمساعدة في خفض المستويات المرتفعة وتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

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حدد الموقع الصحي لمستشفيات Medicover بعض الأعراض الجسدية التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

ويقول الموقع الصحي إن العلامات التحذيرية لأعراض ارتفاع الكوليسترول تشمل صداع متكرر في مؤخرة الرأس.

تقول: إن انسداد الأوعية الدموية في المنطقة المحيطة بالرأس يسبب صداعًا في مؤخرة الرأس.

يحدث هذا عندما تنسد الأوعية الدموية بواسطة لوحة الكوليسترول. إذا ترك هذا دون رادع ، يمكن أن تتمزق الأوعية الدموية وتسبب سكتة دماغية “.

يضيف الموقع الصحي لمستشفيات Medicover أنك قد تلاحظ وخزًا متكررًا.

تقول هذا لأن الانقطاعات في تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم تسبب إحساسًا بالوخز في اليدين والساقين.

ويضيف أن “مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم تجعل تدفق الدم سميكًا ويؤثر على التدفق الطبيعي للدم في الأعصاب ويسبب الوخز”.

بالإضافة إلى الإحساس بالوخز والصداع ، هناك علامتان تحذيرتان جسديتان أخريان ، يمكن أن تكون مؤلمة.

قد تلاحظ ألمًا في اليدين والقدمين ، لأن تراكم الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية في الساقين واليدين.

يقول الموقع: “يمكن أن يحدث تراكم الكوليسترول هذا باستمرار ويجعل اليدين والقدمين مؤلمين.”

أبلغ أشخاص آخرون عن ألم في الصدر في الجانب الأيسر ، مما يشير إلى انسداد الأوعية الدموية حول القلب ويمكن أن يسبب الألم.

يقول الموقع: “في بعض الأحيان ، قد ينتشر الألم حتى الرقبة. يمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من الكوليسترول في الدم ألمًا في الصدر ويمكن أن تكون أيضًا علامة على الإصابة بنوبة قلبية “.

نظرًا لأن مستويات الكوليسترول المرتفعة لا تسبب أي أعراض وفي معظم الحالات تتسبب فقط في أحداث طارئة ، فمن المهم أن تفحص حالتك.

يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم.

و NHS تقول ان سبب ذلك بشكل رئيسي من قبل “فإن تناول الأغذية الدهنية، عدم ممارسة ما يكفي، زيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول”، على الرغم من أنه يمكن أيضا تشغيل في الأسر.

إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا ، فقد يكون لديك اختبار أثناء فحص NHS Health Check. هذا هو الفحص التي يمكن أن تساعد بقعة العلامات المبكرة لمشاكل مثل أمراض القلب و السكري .

يمكن أن يساعد خفض الكوليسترول في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): “لتقليل نسبة الكوليسترول لديك ، حاول تقليل الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.

“لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.”

قد تحتاج إلى دواء لخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، مع كون الستاتين هو الدواء الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.