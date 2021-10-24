محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. وصلة رقص مثيرة بين محمد رمضان و سمية الخشاب بملهى ليلي

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصتها المثيرة مع زميلها الفنان محمد رمضان ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة. وظهرت الخشاب في الفيديو بفستان أسود اللون وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى في إحدى الملاهي الليلية بالجونة بمشاركة رمضان. قد يهمك ايضاً وأثارت الفنانة المصرية الجدل بسبب رقصها في مهرجان الجونة السينمائي لكنها صرحت بأن الرقص يحدث مشاعر إيجابية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــــــــــا

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