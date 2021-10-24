الوطني للوثائق: نظام البيئة يؤكد أهمية الحفاظ على جودة الهواء والغطاء النباتي

الرياض - محمد عبدالله - شدد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على أهمية الحرص على جودة الهواء، وكذلك الأخذ بالاعتبارات البيئية أثناء استخدام الغطاء النباتي.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن المادة التاسعة من "نظام البيئة" تنص أنه على كل من يمارس أي نشاط في مواد لها تأثير سلبي في جودة الهواء أن يتخذ ما يلزم من إجراءات للتخلص التدريجي من تلك المواد.

وأضاف المركز الوطني للوثائق أن المادة السابعة عشرة تنص على أن المرخص له عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي الأخذ بالاعتبارات البيئة.

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