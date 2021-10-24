نشرة «عاجل».. التعليم تطلق وثيقة السلوك الرقمي و16 مقيمًا ومواطنًا في قبضة الأمن العام

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددا من الأخبار الهامة بالشأن المحلي والدولي والرياضي، وأبرزها إطلاق وزارة التعليم وثيقة السلوك الرقمي، ووزارة الصحة تحدد فوائد لاستكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وهيئة السوق المالية تحذر من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم.

وفيما يلي أهم الأخبار:

لها 12 هدفًا.. «التعليم» تطلق وثيقة السلوك الرقمي وتكشف علاقتها بحضور الطلبة

أطلقت وزارة التعليم النسخة المطوّرة من وثيقة آداب السلوك الرقمي لمستخدمي منصة «مدرستي»؛ لتعزيز وبناء السلوكيات الإيجابية في استخدام المنصات الإلكترونية، وتعزيز المواطنة الرقمية للطلبة وأسرهم والكوادر التعليمية والإشرافية.

بعد تدميرها.. «التحالف» ينشر صورًا للزوارق الحوثية الأربعة المفخخة: عملية جاءت بعد مراقبة

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صوراً استطلاعية للزوارق الأربعة المفخخة التي تم تدميرها اليوم بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه شمال مدينة الحديدة.

«الصحة»: 4 فوائد لاستكمال التحصين بجرعتي لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة، اليوم السبت، 4 فوائد لاستكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، تشمل: «مقاومة المتحورات، وحماية أفراد المجتمع، والحفاظ على صحتهمـ وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية».

«تداول» تحذر من «غير المرخصين» في الاستثمار المالي وتوجه 12 نصيحة

حذرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم في الاستثمار المالي.

السعودية لإعادة التدوير: التحول عن المرادم سيوفر 120 مليار ريال.. ويتيح 77 ألف وظيفة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، زياد الشيحة، إن مستهدفات المملكة في التحول عن (مرادم النفايات) سيوجد منظومة اقتصاد دائري توفر ما لا يقل عن 77 ألف وظيفة، ويضخ من 100 إلى 120 مليار ريال في الاقتصاد ككل.

بينهم مواطنان عبثا بـ«ساهر» وثالث تباهى بتعاطي المخدرات.. 16 متهمًا في قبضة الأمن العام

أعلن الأمن العام، السبت، القبض على 16 متهما بينهم مواطنون ومقيمون، ارتكبوا جرائم متنوعة.

مستشفى يسيئ معاملة المرضى.. و«الصحة» تتفاعل

تلقت وزارة الصحة، اليوم السبت، بلاغًا بشأن أحد المستشفيات الذي يسيئ معاملة مراجعيه.

حكم بتغريم شخص قطع 50 شجيرة.. وديوان المظالم يوضح الحيثيات

كشف ديوان المظالم عن حيثيات تغريم شخص قطع قرابة 50 شجيرة من أشجار الغابات، مدعيًا أنها مملوكة له أبا عن جد، ورفض الدعوى المرفوعة لإلغاء الحكم.

تقوم على 4 ركائز.. وزير البيئة يكشف آلية التشجير رغم قلة المياه

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أستراتيجية التشجير في المملكة.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لأكثر 45.1 مليونا

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى أكثر من 45.1 مليونا، منها 24 مليون جرعة أولى، و21 مليون جرعة ثانية.

وزير الطاقة: المملكة ستطلق «مبادرات مهمة» بقمة الشرق الأوسط الأخضر

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنَّ المملكة ستطلق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

هل يمكن التقدم لطلب عداد دون رخصة بناء؟.. السعودية للكهرباء ترد

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، عن آلية التقدم بطلب للحصول على عداد كهرباء لمن ليس لديه رخصة بناء.

بالفيديو.. أصغر محرّج بـ«رمان القصيم» لـ«عاجل»: 3 فوائد للمشاركة بالمهرجان.. وهذه نصيحتي

لفت أصغر محرّج بمهرجان رمان القصيم الخامس، الشبل ناصر بن ربيعان الربيعان (12 عاماً)، أنظار المتسوقين، وأطلق عليه لقب «شبل الرمان» لجمال صوته وأسلوبه.

تشمل 9 فئات.. «الصحة» تكشف تفاصيل خدمة البريد الدوائي

جددت وزارة الصحة، اليوم السبت، التأكيد على فوائد خدمة «البريد الدوائي»، والفئات المشمولة بها.

نظمي النصر: نيوم ستكون أول منطقة في العالم تتغذى على الطاقة المتجددة فقط

قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، اليوم السبت، إن نيوم ستكون أول منطقة في العالم تتغذى على الطاقة المتجددة فقط.

«المرور» يعلن ضبط قائد شاحنة عرض المارة للخطر

تلقى المرور السعودي، بلاغا موثقا بالفيديو، بشأن قائد شاحنة عرَّض المارة والمركبات للخطر على أحد الطرق.

استشاري يوضح سبب ارتفاع تكاليف عمليات التجميل بالمملكة ويكشف عن قصة مؤثرة

روى جراح تجميل الوجه والأنف والجيوب الأنفية بالمنظار، الدكتور يزيد الغنيم، قصة أب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل لها، رغم أنه لم يكن يملك تكاليفها.

بالأرقام.. السعودية الخضراء توثق تجربة نجاح تبهر العالم

«المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية».. بتلك الركيزة أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض

«الموارد البشرية» توضح آلية صرف البدلات للموظفين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السبت، عن شرط صرف البدلات بالمنشآت.

وزير الصناعة: «استراتيجية الاستثمار» ستقود الاقتصاد السعودي لنهضة غير مسبوقة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ستقود الاقتصاد السعودي إلى نهضة غير مسبوقة،

ردود أفعال غاضبة.. صفحات ممزقة من القرآن تغلف منتجًا إيرانيًا في عُمان

أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات ممزقة من المصحف الشريف تم بها تغليف منتج إيراني عبارة عن فاكهة التفاح مما تسبب في ردود أفعال غاضبة.

ناقد رياضي يوضح سبب تراجع مستوى فهد المولد رغم قدراته العالية

قال الناقد الرياضي، شوقي الزهراني إنه من غير منطقي المطالبة برحيل فهد المولد عن صفوف الاتحاد خلال الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعب كان حديث الجميع خلال الفترة السابقة بعد تقديمه أداءً جيدًا في مواجهتي اليابان والصين.