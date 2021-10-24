عاجل| عسير الأكثر في السدود ومكة تتصدر السعة التخزينية

بلغ إجمالي السدود المنفذة حتى 2020 في جميع مناطق المملكة 532 سدا بسعة تخزينية بلغت 2.334.721.694 مترا مكعبا، وجاءت عسير أولاً في عدد السدود بواقع 117 سدا، بينما جاءت مكة المكرمة أولاً في السعة التخزينية للسدود بـ889.964.305 مترا مكعبا، وذلك بحسب إحصائيات، وزارة البيئة والمياه والزراعة.

عدد السدود

توزعت السدود في جميع مناطق المملكة، وجاءت منطقة عسير أولاً في عدد السدود بواقع 117 سداً، وتليها منطقة الرياض ثانياً 107، ثم مكة المكرمة 67 تليها الباحة 51، ثم حائل 46، ثم المدينة المنورة 40، تليها نجران 26، تليها تبوك 21، ثم القصيم 18، ثم جازان 15 تليها الحدود الشمالية والجوف 11 سد لكل منهما، ثم المنطقة الشرقية 2 فقط.

السعة التخزينية

تصدرت مكة المكرمة السعة التخزينية للسدود بـ889.964.305 أمتار مكعبة، تلتها منطقة عسير 511.894.575م3، ثم جازان 332.440.124م3، تليها الباحة 119.618.914م3، ثم المدينة المنورة 117.685.006م3، تليها الرياض 107.020.683م3، ثم نجران 104.771.190م3، تليها الحدود الشمالية 64.837.796م3، ثم حائل 27.800.246م3، تليها تبوك 23.078.341م3، ثم الجوف 15.802.857م3، تليها الشرقية 11.221.949م3، وأخيراً القصيم 8.585.708م3.

532 سدا في مناطق المملكة

السعة التخزينية للسدود 2.334.721.694 مترا مكعبا

منطقة عسير

عدد السدود 117

السعة التخزينية 511.894.575م3

منطقة الرياض

عدد السدود 107

السعة التخزينية 107.020.683م3

منطقة مكة المكرمة

عدد السدود 67

السعة التخزينية 889.964.305م3

منطقة الباحة

عدد السدود 51

السعة التخزينية 119.618.914م3

منطقة حائل

عدد السدود 46

السعة التخزينية 27.800.246م3

منطقة المدينة المنورة

عدد السدود 40

السعة التخزينية 117.685.006م3

منطقة نجران

عدد السدود 26

السعة التخزينية 104.771.190م3

منطقة تبوك

عدد السدود 21

السعة التخزينية 23.078.341م

منطقة القصيم

عدد السدود 18

السعة التخزينية 8.585.708م3

منطقة جازان

عدد السدود 15

السعة التخزينية 332.440.124م3

منطقة الحدود الشمالية

عدد السدود 11

السعة التخزينية 64.837.796م3

منطقة الجوف

عدد السدود 11

السعة التخزينية 15.802.857م3

المنطقة الشرقية

عدد السدود 2

السعة التخزينية 11.221.949م3