عاجل | منصة سعودية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة العاملين

يعتزم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، الاستعانة بشركة مختصة بتقنية المعلومات لتطوير وتشغيل المنصة المعرفية لإدارة المرافق، والتي تعنى بإثراء المحتوى العربي في مجال إدارة المرافق والتي ستساهم في رفع الوعي العام وتحسين الكفاءة الفنية للكوادر الوطنية العاملة.

ويضم برنامج مشروعات عدداً من الإدارات التابعة لقطاع المرافق والأصول، من بينها إدارة التقارير والدراسات، والمعايير والإجراءات، فضلاً عن إدارة الدعم وتمكين الجهات الحكومية من إدارة أصولها ومرافقها بكفاءة وجودة، وبناء قدراتها البشرية والفنية في مجال إدارة الأصول والمرافق، ودعم عملية التحول نحو أداء أكثر كفاءة وجودة.

إدارات تتبع المرافق والأصول

01 التقارير والدراسات

تعمل على تزويد صناع القرار والشركاء من الجهات الحكومية بتقارير حول أداء الجهات العامة في مجال إدارة الأصول والمرافق، ومتابعة الالتزام بالدليل الوطني.

02 المعايير والإجراءات

الإشراف على إعداد منهجية مشروعات لإدارة الأصول والمرافق ووضع المعايير والإجراءات القياسية بحسب أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم الفني لعملية التحول في مجال إدارة الأصول والمرافق نحو أداء أكثر كفاءة وجودة.

03 الدعم والتمكين

تمكين الجهات الحكومية من إدارة أصولها ومرافقها بكفاءة، وبناء قدراتها البشرية والفنية، ودعم عملية التحول في الجهات العامة نحو أداء أكثر كفاءة.

إدارة المشاريع والمرافق

2015

تأسيس برنامج مشروعات

2016

إطلاق رؤية المملكة 2030

2016

نقل مسؤولية متابعة المشاريع من اللجنة الدائمة إلى برنامج مشروعات

2017

نقل اختصاصات اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة إلى مشروعات