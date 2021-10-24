محمد بن مسعود - الدمام - بعد ساعات من الزفاف.. عروس تُنقل إلى العناية المركزة.. تقرير الطب الشرعي كشف مفاجأة صادمة
جريمة بشعة هزت محافظة الدقهلية في مصر ، حيث عثر على عروس مذبوحة وممزقة الجسد بعد 72 ساعة فقط على زفافها .
وأكد موقع ” صدى البلد ” المصري أن لغزا كبيرا وغموضا يحيط بالجريمة التي ما زالت أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة تجمع خيوطها لكشف ملابساتها .
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وتابع أن أجهزة البحث تأمل أن تتحسن حالة العروس التي ترقد في غيبوبة بغرفة الرعاية المركزة كونها الوحيدة التي رأت الجاني وتعلم هويته .
وأشار الموقع إلى أن الزوج أسرع بالاستعانة بأسرته وأسرة زوجته وقاموا بنقلها إلى مستشفى الجمالية ، لكن لخطورة حالتها حولها الأطباء إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة .
وذكر مصدر طبي أن العروس المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطرة ومصابة بطعنات في القصبة الهوائية ، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى ، مؤكدا أنها احتاجت إلى تدخل جراحي كبير .
وبعد استجواب الزوج ، صرح بأنه اكتشف أن زوجته تشكي من ” ضيق وخنقة ” وادعت أنها ممسوسة من الجن .
وأضاف أنه عندما عرض حالتها على الأهل والأقارب نصحه عدد منهم باللجوء إلى شيخ لإخراج الجن منها ، لأنها تعاني من حالة فزع وخوف .
وأخبرته أنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص وهناك أشخاص داخل الشقة يكلمونها ، وتسمع اصواتهم ولا تستطيع التحرك فخرج من منزله مسرعا ، ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأ عليها القرآن لأنها ربما تكون ” ملبوسة من الجن ” .
وعقب ذهاب الزوج لأحد الشيوخ قام باصطحابه إلى المنزل وفوجئ بصراخ وعويل ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة وشرايينها مقطوعة ، والدماء تسيل منها ، فقام على الفور بنقلها إلى مستشفى الجمالية .
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