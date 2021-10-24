محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : قيادات أمنية وعسكرية توجه صفعة قوية للشرعية وتعلن انشقاقها

قالت مصادر عسكرية وأمنية في محافظة شبوة ان هنالك انشقاقات بدأت في مفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، بسبب ما أسموه “سياسة التمييز” التي تتخذها القيادة العسكرية والأمنية، إضافة لحالة الإحباط التي أصابت عدد من العسكريين والامنيين الوطنيين، وهم يرون بيحان ومديرياتها تختطف بسهولة وتسليمها لمليشيات الحوثي دون قتال أو مواجهة.

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وكان النقيب طاهر صالح حسين، ظهر أمس في مقطع فيديو متداول، وإلى جانبه مجموعة من ضباط محور عتق، اتهموا فيه قيادة السلطة المحلية في شبوة بتسهيل وتسليم مديريات بيحان للحوثيين دون أية مقاومة، ودون أي طلقة رصاص واحدة، وطالبوا بمحاسبة قيادة سلطة شبوة والتحقيق معهم، جراء ذلك التسليم، بحسبما عبر عنه النقيب في تسجيله.

وياتي هذا الهجوم المحموم على المحافظ ابن عديو، وابرز قياداته الأمنية والعسكرية، واتهامهم بتقديم بيحان كعربون محبة مع مليشيات الحوثيين، مواصلة لحملة كبيرة من الانتقادات والسخط الشعبي الواسع في المحافظة.

إلى ذلك شهد اللقاء التشاوري لوجهاء ومشايخ شبوة، الذي دعا له المحافظ قبل عدة أيام، هجوم شديد من قبل أحد الحاضرين على مدير الأمن عوض الدحبول، وقائد المحور عزيز العتيقي، واتهمهم (بسرقة) رواتب العسكريين وجبايتها وقرصنتها وخصم مبالغ كبيرة تصل لما يوازي نصف الراتب (٢٥_ ٣٠) ألف ريال، ولم يعلق المحافظ على ذلك الاتهام، واكتفى الدحبول ب (ابتسامة صفراء)!.

وقاطع العديد من المشايخ والوجهاء البارزين في المحافظة ذلك اللقاء، واعتبروه زوبعة إعلامية تحاول من خلاله السلطة مداراة فضيحة تسليم بيحان للحوثيين.