محمد بن مسعود - الدمام - مذيعة جميلة وفاتنة تنكشف عورتها خلال تقديمها النشرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو فاضح لمذيعة إيطالية خلال نشرة أخبار قدمتها على الهواء مباشرة . وتعرضت المذيعة ستانزا كالابريز لموقف محرج للغاية، أثناء قراءتها نشرة أخبار منتصف الليلة الماضية، وذلك لعدم انتباهها إلى أن الطاولة التي تجلس خلفها من الزجاج الخالص، لتأخذ راحتها ويقع ما لم يكن في الحسبان. قد يهمك ايضاً ظهرت المذيعة من دون أن ترتدي الملابس الداخلية، وبيّن ذلك بعد أن باعدت بين ساقيها عندما كان التصوير من الكاميرا المقابلة.

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة جميلة وفاتنة تنكشف عورتها خلال تقديمها النشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.