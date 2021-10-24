موجز “الخليج 365”: ولي العهد يطلق “استدامة الرياض” وانطلاق موسمها الاستثنائي.. وتحذيرات من جائحة جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - تأجيل العودة الحضورية لأقل من 12 عامًا وتخفيف الإجراءات الاحترازية

واصلت “الخليج 365” طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها افتتاح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، وإطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أعلن سموه عن إطلاق استراتيجية استدامة الرياض، وتشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة.

كما شهد الأسبوع المنقضي انطلاق فعاليات موسم الرياض بمسيرة عالمية هائلة، حضرها أكثر من 750 ألف زائر، فيما أعلن عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عامًا، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

المبادرة السعودية الخضراء

أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خريطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء، وذلك خلال النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، والتي شهدت إشادة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بمبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

https://sabq.org/mtbndX

https://sabq.org/7tk2cB

استراتيجية استدامة الرياض

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية استدامة الرياض على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء، وتشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي: الطاقة والتغيّر المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية. كما تستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50 %.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/zHv5qS

انطلاق استثنائي لموسم الرياض

انطلقت فعاليات موسم الرياض مساء الأربعاء الماضي بمسيرة عالمية هائلة، حضرها أكثر من 750 ألف زائر، ويشهد الموسم هذا العام إقامة 7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/5J4nbq

https://sabq.org/ZC9QqW

تأجيل العودة الحضورية للمدارس

كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عامًا، المقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة أُسرهم.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/N2ZcCk

تحذيرات من جائحة جديدة

صدرت تحذيرات في الولايات المتحدة من تفشي داء “لايم”، الذي يشبه في بعض أعراضه مرض “كوفيد-19” الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا. ومرض “لايم” عدوى بكتيرية حيوانية تنقل إلى البشرية عن طريق لدغة حشرة.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/YL5fpb

عودة رحلات الطيران بين العراق والسعودية

أعلن العراق، الخميس الماضي، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/9mQBpt

تخفيف الإجراءات الاحترازية

دخل قرار تخفيف قيود كورونا بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، حيز التنفيذ بدءًا من الأحد الماضي، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية.

وشهد الحرم المكي في أول صلاة بعد سريان التخفيف، تراص المعتمرين ومحاذاتهم بعضهم، في مشهدٍ مهيبٍ غاب عن الأنظار منذ بدء جائحة كورونا.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/JhwLPK

https://sabq.org/RFxbQj

https://sabq.org/9YxyNM

الهلال إلى نهائي آسيا

استطاع نادي الهلال إزاحة شقيقه النصر نحو النهائي الآسيوي، وذلك بعد أن تغلب عليه في مباراة مثيرة بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين الكبيرين، الثلاثاء الماضي، على أرض ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

وقدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تأهلهم للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021م للمرة الرابعة في تاريخهم.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/fLrZyG

https://sabq.org/cXCx57

عقوبات بانتظار التطبيقات

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قرارًا بإضافة فقرات جديدة الى جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بالمنصات الإلكترونية التشاركية، المتمثلة في التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك، وذلك عند تشغيل عامل غير سعودي.

لتفاصيل أكثر

https://sabq.org/tRrGpW