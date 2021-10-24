محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان “كومبر فيجا” ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.

1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد 1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد

2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية 2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية

3- حمم بركان “كومبر فيجا” تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية 3- حمم بركان “كومبر فيجا” تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية

4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان “كومبر فيجا” 4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان “كومبر فيجا”

5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان “كومبر فيجا” 5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان “كومبر فيجا”

6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب 6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب

7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا 7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا

8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا 8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا

الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان “كومبر فيجا”.. وأخرى رائعة للخريف ياسر نجدي الخليج 365 2021-10-24 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان “كومبر فيجا” ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.

1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد 1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد

2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية 2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية

3- حمم بركان “كومبر فيجا” تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية 3- حمم بركان “كومبر فيجا” تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية

4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان “كومبر فيجا” 4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان “كومبر فيجا”

5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان “كومبر فيجا” 5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان “كومبر فيجا”

6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب 6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب

7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا 7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا

8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا 8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا 24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 01:48 AM في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان “كومبر فيجا” ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.

1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد 1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد

2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية 2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية

3- حمم بركان “كومبر فيجا” تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية 3- حمم بركان “كومبر فيجا” تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية

4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان “كومبر فيجا” 4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان “كومبر فيجا”

5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان “كومبر فيجا” 5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان “كومبر فيجا”

6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب 6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب

7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا 7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا

8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا 8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا

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