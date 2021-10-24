شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي المندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية، والتي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد. وأكد البرلمان العربي أهمية توقيت صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، إذْ يعكس دعمًا دوليًا للجهود المقدرة التي تبذلها المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكها القوانين الدولية كافة.