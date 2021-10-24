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البرلمان العربي يدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

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الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي المندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية، والتي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد. وأكد البرلمان العربي أهمية توقيت صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، إذْ يعكس دعمًا دوليًا للجهود المقدرة التي تبذلها المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكها القوانين الدولية كافة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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