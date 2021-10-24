شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بحريني - كويتي ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت مملكة البحرين، والكويت، أمس، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، والذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميلشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذا البيان يؤكد استشعار المجلس للتهديد الذي تمثله الممارسات الحوثية على أمن واستقرار المنطقة ودولها وتضاعف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وقالت إن البيان يؤكد الأهمية التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وضرورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع ميليشيا الحوثي إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ومنها جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ومبادراتها في سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود للأزمة اليمنية. وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن لاضطلاعهم بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعمهم لإنهاء الأزمة اليمنية.