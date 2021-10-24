شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15.688 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14/ 10/ 2021 م حتى 20/ 10/ 2021م، عن النتائج التالية: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة «15.688» مخالفا، منهم «7.088» مخالفا لنظام الإقامة، و«6.985» مخالفا لنظام أمن الحدود، و«1.615» مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 406 أشخاص، 57% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 10 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط 20 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة «86.628» وافدا مخالفا، منهم 77.314 رجلا، و9.314 امرأة.