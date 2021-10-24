شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء الصحي وسرطان الثدي في فعاليات توعوية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بهدف رفع مستوى الوعي حول الغذاء الصحي، نظم مستشفى الملك فيصل العام ممثلا بقسم التغذية، مؤخرا، فعالية توعوية تزامنا مع اليوم العالمي للغذاء، وذلك في بهو العيادات الخارجية في المستشفى، وتضمنت الفعالية إقامة ركن توعوي تطرق إلى عدة عناوين توعوية كالأمن الغذائي، والتسوق الصحي، ودور المكملات الغذائية، وحاسبة السعرات الحرارية.

كما أقام مستشفى الجفر العام ممثلا بقسم التغذية معرضا توعويا عن سرطان الثدي في مبنى العيادات الخارجية، وتضمن المعرض التعريف بمرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، وسبل الوقاية منه باتباع نمط الحياة الصحي، كالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني وتجنب السمنة وزيادة الوزن.